Neues Urteil: Verkauf von Mallorca-Flieger Niki weiter in der Luft

Die Übernahme des insolventen Mallorca-Fliegers Niki durch die spanische Iberia-Tochter Vueling steht auf der Kippe. Laut einem Beschluss des Berliner Landgerichts muss das Insolvenzverfahren für die Air-Berlin-Tochter nicht in Deutschland, sondern in Wien eröffnet werden.

Die Richter verwiesen in ihrem Urteil vom Montag (8.1.) darauf, dass Niki seinen Unternehmenssitz in Wien habe, über eine österreichische Lizenz verfüge und auch der dortigen Aufsicht unterliege. Das Gericht gab damit einer Beschwerde der österreichischen Verbraucherorganisation Fairplane statt.

Die Situation bleibt aber erstmal unklar: Niki kann innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe Beschwerde gegen die Entscheidung einlegen. Geschehe das nicht, wäre der bisherige Kaufvertrag ungültig und müsste neu verhandelt werden, erklärte Insolvenzverwalter Lucas Flöther gegenüber der "Bild". Das Berliner Amtsgericht, dessen Entscheidung nun durch das Landgericht aufgehoben wurde, hatte noch argumentiert, dass Niki eng in die in Deutschland beheimatete Air-Berlin-Gruppe eingeflochten gewesen sei.

Der Deal zum Verkauf von Niki war kurz vor dem Jahreswechsel zustande gekommen. Demnach kauft die International Airlines Group (IAG) - Mutterkonzern von Iberia und Vueling - die insolvente Air-Berlin-Tochter. Fließen sollen bis zu 36,5 Millionen Euro - 20 Millionen an die Gläubiger, den Rest als Finanzspritze an Niki, um laufende Kosten zu decken. Übernommen würden rund 740 der rund 1.000 Mitarbeiter sowie eine Flotte von 15 A320-Maschinen und zahlreiche Start- und Landerechte (Slots) unter anderem in Wien, Düsseldorf, München, Zürich und Palma de Mallorca. /ff