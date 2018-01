Am zweiten Ring von Palma de Mallorca wird wieder gearbeitet

Die Arbeiten am zweiten Ring von Palma de Mallorca sind wieder angelaufen. Seit Montag (15.1.) seien wieder Bauarbeiter auf der Teilstrecke II - zwischen dem Manacor-Kreisel und Son Ferriol - tätig, erklärte Mercedes Garrido, Verkehrsdezernentin des Inselrats auf Mallorca, bei einem Ortstermin.

Die Politikerin stellte auch den Zeitplan für die Arbeiten vor. So werde zunächst an der Verlegung von Gas- und Stromleitungen gearbeitet, bevor der zweispurige Ausbau der "vía conectora" in Angriff genommen werde. Dieser beginne auf der Höhe von Son Ferriol, da hier die geringsten Schwankungen beim Verkehrsaufkommen gemessen worden seien. Am großen Kreisel von Manacor dagegen werde dann erst nach dem Ende der Hauptsaison gearbeitet - hier nehme die durchschnittliche Zahl der täglichen Fahrzeuge im Jahresverlauf von knapp 19.000 auf mehr als 28.000 zu.

Garrido bat vorsorglich die Verkehrsteilnehmer um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Die Arbeiten seien notwendig, um die Ringautobahn von Palma de Mallorca zu entlasten. Palmas Baudezernent José Hila verwies zudem darauf, dass die Bewohner von Son Ferriol künftig auf einem Fahrradweg das Krankenhaus Son Llàtzer erreichen könnten.

Mit der Wiederaufnahme der Bauarbeiten geht eine unendliche Geschichte zumindest stückchenweise voran. Bisher ist nämlich lediglich das Teilstück zwischen Son Ferriol und der Einmündung in die Autobahn nach Inca beendet. Dabei sollte eigentlich auch auf den restlichen Abschnitten schon seit viereinhalb Jahren der Verkehr rollen.

