Alltours baut Flugkapazitäten nach Mallorca kurzfristig aus

Der deutsche Reiseanbieter Alltours hat sich für die Flüge von Deutschland nach Mallorca im laufenden Winter insgesamt 20.000 zusätzliche Sitzplätze gesichert. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch (17.1.) bekannt. Geflogen wird ab dem 1. Februar von acht deutschen Airports, auch im März sollen die neuen Flüge angeboten werden. Damit will Alltours den Wegfall von Flugverbindungen infolge der Niki-Insolvenz ausgleichen. Zum Einsatz kommen Vollcharter von Germania, TUIfly, Sun Express, Small Planet, Sundair und Azur Air.

Von Düsseldorf nach Mallorca gibt es bald täglich einen Flug – zu Spitzenterminen auch mehrere am Tag. Zudem erhalten die Flughäfen Berlin-Tegel, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart mehrmals wöchentlich direkte Flugverbindungen nach Palma und zurück.

Alltours wurde vor mehr als 40 Jahren gegründet und zählt mit fast 1,7 Millionen Gästen im Jahr 2016 zu den fünf größten Reiseanbietern Deutschlands. /somo