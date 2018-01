Das kosten Taxis in Palma de Mallorca

An der Nummer auf dem Dach lässt sich der Tarif erkennen.

Viele Touristen fühlen sich bei der Fahrt mit dem Taxi auf Mallorca unsicher, weil sie die Tarifbestimmungen nicht überblicken. Je nach Tag, Zeit, Zielort und Gepäck variieren die Tarife variieren.

Wer bei den Taxis genau hinschaut, wird manchmal bei den Taxischildern auf dem Dach neben dem grünen Licht (frei) und dem roten (besetzt) vier verschiedenen Zahlen entdecken. Sie stehen für die verschiedenen Tarife, unter denen das Taxi gerade unterwegs ist.



Die Tarife

1 steht für den örtlichen Nacht- und Feiertagstarif. Ein Kilometer in Palma de Mallorca kostet dann zwischen 21 und 7 Uhr 1,10 Euro. Der Mindestpreis (bajada de bandera) liegt bei 4 Euro, eine Stunde Wartezeit kostet 20,15 Euro.

Wird die Nummer 2 angezeigt, fährt das Taxi nach dem örtlichen Tagestarif (7 bis 21 Uhr), und ein Kilometer kostet 0,88 Euro. Mindestpreis sind 3 Euro, 17,70 Euro kostet die Stunde Wartezeit.

Leuchtet die Nummer 3 auf, ist das Taxi mit einem Überlandtarif unterwegs, in diesem Fall wird am Tag (der hier von 6 Uhr bis 21 Uhr gerechnet wird) ein Mindestpreis von 3,12 Euro fällig und ein Kilometerpreis von 1,08 Euro.

Nummer 4 ist der Überlandtarif in der Nacht oder an Feiertagen, der Mindestpreis liegt bei 4 Euro, und der Kilometer schlägt mit 1,24 Euro zu Buche.



Das kostet extra

Zuschläge: Eine Fahrt zum Flughafen kostet generell 2,90 Euro Zuschlag, der Mindestpreis beträgt 13 Euro.

Wer ein Taxi ruft, bezahlt einen Zuschlag von 1,05 Euro. Eine Fahrt zum Hafen kostet 2,90 Euro extra, zum Schloss Bellver 0,65 Euro und ins Gebirge je nach Lage 4 oder 8 Euro. Für ein Gepäckstück werden in Palma 65 Cent berechnet.



Freie Tage stehen im Ausweis

Kuriosa: An den Nummern der Taxis lässt sich übrigens erkennen, wann der Fahrer freihat. Ausschlaggebend sind jeweils die erste und die letzte Nummer. Im Fall von Pau Arias (1066) bedeutet dies, das er am ersten und am sechsten Wochentag freihat.