Neue Rekorde, neue Namen: Diese Kreuzfahrtschiffe erwartet Palmas Hafen 2018

In diesem Jahr werden noch mehr Kreuzfahrtpassagiere Mallorca besuchen als 2017. Die Hafenbehörde von Palma erwartet 567 Besuche großer Pötte, fünf Prozent mehr. Es werden 94 unterschiedliche Schiffe erwartet. Die meisten Oceanliner an einem Tag machen am 1. Mai im Hafen fest, es werden parallel derer sechs erwartet.

Das spektakulärste Schiff, das kommen wird, ist die "Symphony of the Seas", die noch im Bau ist und am 8. April erstmals im Hafen festmacht. Besonders oft steuert die "Costa Diadema" Mallorca an, sie wird das ganze Jahr über fast im Wochenrhythmus kommen. Am häufigsten vertreten sind die Reedereien MSC Cruises, Costa Cruises und Aida Cruises.

Sieben Schiffe werden die Insel neben der "Symphony of the Seas" das erste Mal besuchen: die "Crown Princess", "Mein Schiff 6", die "Aida Prima", die "Celebrity Infinity", die "Le Laperouse" und die "Seabourn Ovation". Fünf weitere Schiffe waren bereits im Hafen von Palma, besuchen ihn aber unter neuen Namen: die "Azamara Pursuit", die "Spirit", die "Marella Discovery 2", die "Marella Dream" und die "Marella Explorer". /it