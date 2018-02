Junge Fahrer zwischen 19 und 21 können bei Goldcar buchen

Goldcar, führendes Unternehmen auf dem Markt der Autovermietungen, gibt bekannt, dass junge Fahrer unter 21 Jahren, die ihren Führerschein seit mindestens zwölf Monaten besitzen, in jeder spanischen und portugiesischen Zweigstelle des Unternehmens (mit Ausnahme von Pamplona, Spanien) ein Fahrzeug mieten können. Mit dieser Initiative positioniert sich das Unternehmen als eine der wenigen Autovermietungen, die diese Möglichkeit bieten.

Die neue Regelung ist seit dem 29. Januar in Kraft und steht für verschiedene Fahrzeugklassen wie Klein- und Kompaktwagen zur Verfügung. So können auch junge Fahrer das breite Angebot und die günstigen Preise von Goldcar nutzen. Wie Juan Carlos Azcona, Mitglied von Goldcars Verwaltungsrat, erklärt, „stimmen wir unser Angebot auf eine junge Zielgruppe ab, die sich den Service einer Automiete schon eine ganze Zeit lang wünscht. So können sie sich freier fortbewegen und verreisen und neue Orte entdecken, die sie bisher nicht besuchen konnten. Es ist zweifellos eine wichtige Maßnahme für uns, und ich bin sicher, dass sich dies positiv auf unser Geschäft auswirken wird."

Diese Initiative ist ein weiterer Schritt; bereits Anfang 2017 war zwischen Goldcar und RACE ein Abkommen vereinbart worden, nach dem junge Fahrer zwischen 18 und 21 in jeder Goldcar-Zweigstelle ein Auto mieten konnten, wenn Sie zuvor einen Kurs bei der Drivers' Academy RACE - Red Bull absolviert hatten. Jetzt ist die Teilnahme an solch einem Kurs keine Voraussetzung für die Automiete mehr.