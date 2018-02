Condor verkauft ab sofort Mallorca-Flüge von Laudamotion

Niki Lauda und die Fluggesellschaft Condor sind sich handelseinig geworden. Die Tochter des Thomas-Cook-Konzerns vermarktet nach eigenen Angaben ab sofort ausgewählte Flüge der österreichischen Airline Laudamotion. Bei den angebotenen Flügen handle es sich innerdeutschen Strecken auch um Flüge nach Mallorca, Ibiza und Málaga, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag (16.2.).

Er setze große Erwartungen in die Kooperation, wird Niki Lauda in der Mitteilung zitiert. "Wir bringen damit ein Stück österreichischen Charme nach Deutschland und unsere Fluggäste profitieren von mehr Flexibilität und einer größeren Auswahl an Flügen zu den schönsten Urlaubszielen im Mittelmeer." Condor will neben der Vermarktung der Laudamotion-Flüge auch "ausgewählte operationelle Funktionen wie die Verkehrsleitstelle oder die Crewplanung" als Dienstleister für Laudamotion übernehmen.

Lauda hatte am 23. Januar nach einer Marathon-Sitzung des Gläubigerausschusses in Österreich den Zuschlag für den Kauf der insolventen Niki erhalten. Vor der Neuauflage des Insolvenzverfahrens hatte eigentlich bereits Vueling fest mit dem Kauf gerechnet. Derzeit wird daran gearbeitet, die Niki-Flugzeuge unter der Marke Laudamotion wieder in die Luft zu bringen. "Wir arbeiten auf Hochtouren am Flugplan und der Website", heißt es gegenüber der Mallorca Zeitung. "Leider können wir noch kein genaues Datum für die Freischaltung nennen." /ff