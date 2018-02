Neue Flugroute von Easyjet zwischen Mallorca und Deutschland

Die Low-Cost-Airline Easyjet will eine neue Mallorca-Deutschland-Strecke integrieren. Wie der Konzern am Mittwoch (21.2.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, soll die Insel ab dem Frühjahr von Stuttgart aus angeflogen werden.

Am 11. April soll der erste Flieger starten, die britische Fluggesellschaft wirbt mit günstigen Ticketpreisen ab 21 Euro. Geplant sei, vier Mal wöchentlich zwischen Süddeutschland und Mallorca zu verkehren: jeweils montags, mittwochs, freitags und sonntags.

Die neuen Routen – auch Ibiza und die Kanaren werden verstärkt angeflogen – sollen "Europa den spanischen Städten näher bringen", so Javier Gándara, Geschäftsführer von Easyjet Spanien. /somo