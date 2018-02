Ryanair baut Angebot deutscher Mallorca-Flüge aus

Der irische Billigflieger Ryanair baut die deutschen Mallorca-Flüge im Sommer massiv aus. Zwischen Juni und August werde man die Insel zusätzlich von Düsseldorf, Berlin Tegel, Nürnberg und Stuttgart aus anfliegen. Die bereits bestehenden Angebote zwischen Köln beziehungsweise Dortmund und Palma de Mallorca würden um weitere Flüge erweitert.

Mit dem Ausbau der Mallorca-Flüge reagiert das Unternehmen auf die enstandene Lücke aus der Air-Berlin-Pleite. Dafür würden zwei zusätzliche Maschinen auf der Balearen-Insel stationiert, wie Ryanair-Chef David O'Brien am Montag (26.2.) ankündigte. Insgesamt wolle man weitere 200 Millionen US-Dollar in den Standort Palma de Mallorca investieren und damit die Zahl der stationierten Flugzeuge auf insgesamt zehn erhöhen.

Neben den neuen Flugzielen in Deutschland (Berlin Tegel, Düsseldorf, Nürnberg und Stuttgart) würden auch die Flugziele Luxemburg und Straßburg erstmals von Mallorca aus angeflogen. Um das gesteckte Ziel von jährlich 4,7 Millionen Fluggästen zu erreichen, umfasse das Angebot von und nach Palma de Mallorca zehn stationierte Flugzeuge, die im Sommer 53 Routen anbieten. Dazu gehören Düsseldorf (7 Flüge pro Woche), Berlin (6 Flüge), Nürnberg (4 Flüge), Stuttgart (3 Flüge), Luxemburg (2 Flüge) und Straßburg (2 Flüge). Der Ticketverkauf starte am Montag (26.2.) mit einer begrenzten Anzahl von Sonderangeboten, so O'Brien. /tg