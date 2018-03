Neue Mallorca-Fähre mit Strecke Gandia-Ibiza-Palma

Eine neue Fährverbindung nach Mallorca hat die Reederei Trasmediterranea angekündigt. Zwischen dem 8. Juni und 9. September verkehrt die Fähre Almudaina Dos täglich zwischen Gandia (zwischen Valencia und Dénia) Sant Antoni (Ibiza) und Palma de Mallorca. Für die Strecke zwischen dem Festland und Ibiza benötigt sie zwei Stunden, zwischen Ibiza und Mallorca sind es zweieinhalb Stunden, wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag (9.3.) gegenüber der MZ bestätigte.

Trasmediterranea hatte 2017 erstmals die Strecke Gandia-Ibiza ins Programm aufgenommen. Aufgrund der großen Nachfrage werde die Strecke dieses Jahr bereits ab Ostern angeboten und über die Sommermonate um die Weiterfahrt nach Mallorca erweitert. Für Inselresidenten bietet das auch zusätzliche Verbindungen zwischen den Nachbarinseln Mallorca und Ibiza.

Wer vor dem 8. April bucht, habe die Gelegenheit, Sonderrabatte von 8 Euro pro Überfahrt zwischen den Inseln in Anspruch zu nehmen. Für Mallorca-Residenten erlaubt der Fahrplan einen Tagesbesuch auf der Nachbarinsel Ibiza. Die "Almudaina Dos" legt täglich um 8 Uhr von Palma ab, um 10.30 Uhr in Sant Antoni einzulaufen. Auf der Rückreise sticht sie von Ibiza aus um 20 Uhr in See, um 22.30 Uhr läuft sie in Palma ein.

An Bord der Almudaina Dos haben 714 Passagiere und 175 Fahrzeuge Platz. Das Schiff verfügt über eine Cafeteria und Produkte des Unternehmens Telepizza. /tg