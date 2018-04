Verkehr auf Zufahrt nach Formentor soll beschränkt werden

Es gibt zwar noch kein genaues Startdatum, doch in den Sommermonaten 2018 müssen Urlauber und Ausflügler damit rechnen, dass die Mallorca-Panoramastraße zwischen dem Hotel Formentor und dem Leuchtturm zumindest zeitweise für den Privatverkehr gesperrt wird. Zu diesen Zeiten wird eine Zufahrt bis zum Ende der Straße nur mit eigens eingesetzten Shuttle-Bussen möglich sein, die ab Port de Pollença fahren sollen. Eine neue Busstation dafür wird gerade gebaut.

Diese Maßnahmen haben die beim Inselrat für Raumordnung zuständige Dezernentin Mercedes Garrido, der Generaldirektor für Transport, Jaume Mateu, sowie die drei Bürgermeister von Escorca, Valldemossa und Pollença bei einem Treffen am Montag (12.3.) beschlossen. Bei dem Austausch ging es darum, welche Gebiete in der Serra de Tramuntana man vor allem in der Hochsaison vom Autoverkehr befreien müsste und wie man das anstellen könnte.

Die Sperrung der Zufahrt für Privat-Pkw dürfte wohl zwischen Mai und Oktober zu bestimmten Tageszeiten gelten. Im Fall von Sa Calobra sollen elektronische Hinweistafeln jeweils die aktuell verfügbaren Parkplätze anzeigen, um Urlauber bereits an der Abzweigung zur zwölf Kilometer langen Serpentinenstrecke hinunter in den Hafen vor Engpässen zu warnen. Allerdings besteht in Sa Calobra nach Angaben des Bürgermeisters von Escorca, Antoni Solivellas, nach der Zufahrtsbeschränkung für Busse im vergangenen Jahr kaum noch Parkplatznot. /jk