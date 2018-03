Neuer Mallorca-Flieger Thomas Cook Airlines Balearics geht an den Start

Die Lizenzvergabe hat sich etwas hingezogen, doch seit Dienstagabened (20.3.) gibt es für Mallorca und die Nachbarinseln eine neue Fluglinie. Die Thomas Cook Airlines Balearics dürfen ihren Betrieb aufnehmen, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärt. Nach aktuellen Planungen, so heißt es weiter, wird am Samstag (24.3.) der erste Flieger abheben.

Zum Start sollen zunächst fünf Airbus 320 für die neue Fluggesellschaft im Einsatz sein. Die Flugzeuge sollen Kurz- und Mittelstreckenflüge für Condor übernehmen und somit einen Teil der bisher eingesetzten Wetlease-Partner ersetzen.

Berater Álvaro Middelmann über die neue Fluglinie

Die neue Fluglinie soll entsprechend der saisonalen Nachfrage zusätzliche Kapazitäten anbieten. In erster Linie würden die Flüge von Pauschalurlaubern genutzt, die bei Thomas Cook eine Reise buchen, heißt es. Allerdings seien auch individuelle Buchungen möglich.

Thomas Cook Airlines Balearics sucht für die Fluglinie noch auf Mallorca stationierte Piloten. Bewerber können sich per Mail über OSM Aviation (Thomascookpilots@osmaviation.com) melden. Auch Kabinenpersonal wird noch gesucht. Es wird von der Tochtergesellschaft Thomas Cook Crewing Company (TCCC) gestellt. Bewerbungen als Flugbegleiter können an info@tccrewing.com gerichtet werden. /jk