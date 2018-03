Streik in Frankreich: Ryanair streicht acht Mallorca-Flüge

Eine weitere Protestwelle gegen die Reformen in Frankreich wirbelt am Donnerstag (22.3.) auch den Flugverkehr zwischen Deutschland und Mallorca durcheinander. Die Fluglinie Ryanair lässt mindestens acht Flüge zwischen deutschen Städten und Palma de Mallorca ausfallen, wie eine Airline-Sprecherin der MZ bestätigte.

"Aufgrund des Streiks wurden acht Flüge von beziehungsweise nach Mallorca gestrichen. Betroffen sind Flüge von / nach Berlin Schönefeld, Bremen, Köln und Hamburg", hieß es bei Ryanair. Man habe alle Passagiere per E-Mail und SMS benachrichtigt.

Ob es auch bei weiteren Fluglinien zu Problemen kommt, war am Mittwochabend (21.3.) zunächst nicht bekannt. In Frankreich streiken am Donnerstag nicht nur Mitarbeiter der Bahn, sondern teilweise auch Angestellte auf Flughäfen. Da die französischen Fluglotsen auch für den von vielen Mallorca genutzten Mallorca-Flügen kontrollieren, kann es zu weiteren Ausfällen kommen. Für Freitag hat die Fluglinie Air France einen weiteren Streik angekündigt. /tg