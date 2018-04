Flughafen Mallorca will Maximalpreis für Wasserverkauf festschreiben

Auch auf dem Flughafen von Mallorca muss in Zukunft Wasser für einen Euro zu haben sein. Das sieht die spanische Flughafenverwaltung Aena für künftige Ausschreibungen vor. Wer ein Lokal am Terminal betreiben will, muss demnach in Zukunft günstiges Wasser anbieten, wie die Zeitung "El País" berichtet.

Angeboten werden zu dem Preis 0,33-Liter-Flaschen. Im Fall von Automaten gilt dasselbe Preislimit für 0,5-Liter-Flaschen. Bislang ist die Auflage bereits an den Flughäfen von Teneriffa (Süden), Gran Canaria, Fuerteventura, León, Vitoria und Salamanca in Kraft. Aena reagiert mit der Neuregelung auf Beschwerden von Fluggästen, die über den Ombudsmann Francisco Fernández Maragán weitergetragen wurden. /ff

