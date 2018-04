Palma de Mallorca will Ampeln mit Radarfallen ausstatten

Ampelanlagen in Palma: Demnächst sollen sie Verkehrssünder auch blitzen können.

Ampelanlagen in Palma: Demnächst sollen sie Verkehrssünder auch blitzen können. Foto: Nele Bendgens

Radarfallen an mehreren Ampelkreuzungen in Palma de Mallorca sollen künftig Autofahrer blitzen, die entweder zu schnell oder bei roter Ampel über die Kreuzung fahren. Diese Pläne bestätigte ein Sprecher im Rathaus auf Anfrage der Mallorca Zeitung.

Mit der Maßnahme wolle man vor allem die Sicherheit der Bürger und Besucher erhöhen. Entsprechend erhielten zuerst diejenigen Kreuzungen einen Blitzer, an denen es am häufigsten zu Unfällen komme. Dabei handele es sich um mobile Geräte, die jederzeit und nach Bedarf an anderen Ampeln angebracht werden könnten.

Hintergrund: Wen kümmern schon rote Ampeln auf Mallorca?

Den genauen Zeitpunkt für die Anschaffung konnte die Stadt noch nicht mitteilen, da die Maßnahme an die Neuausschreibung der Wartung der städtischen Ampeln gekoppelt sei. Davon hänge auch die Anzahl der Blitzer ab, die künftig zum Einsatz käme, so der Sprecher. /tg