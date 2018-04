Neues Parkleitsystem in Santa Ponça in Betrieb

In Santa Ponça im Südwesten von Mallorca ist ein neues Parkleitsystem in Betrieb genommen worden. Informationstafeln zeigen nun in Echtzeit die Zahl noch freier Stellplätze auf den Parkplätzen in der Avenida Jaume I. und am Sportplatz an.

Die Info-Tafeln wurden am Kreisverkehr der Feuerwache, in der Avenida Jaume I. und auf der Plaça de Santa Ponça installiert. Weitere sollen direkt an den Parkplätzen aufgestellt werden.

Der Parkplatz in der Avenida Jaume I. verfügt über 151 Stellflächen, der am Sportplatz über 172. Die Investitionen sind Teil des Programms Smart City. Fortgesetzt werden soll es im Ortsteil Peguera.

