Ryanair verkauft ab Mai Tickets für Mallorca-Flieger Laudamotion

So sehen die ersten Laudamotion-Flieger aus. Foto: Laudamotion

Tickets für den Mallorca-Flieger Laudamotion werden ab Anfang Mai auch von der Website von Ryanair vermarktet. So sieht es eine am Montag (9.4.) geschlossene Kooperation zwischen den beiden Fluglinien vor. Bis Ende April soll weiterhin Condor für die Vermarktung der Laudamotion-Verbindungen aus Deutschland und Österreich verantwortlich sein.

Niki Lauda, der Chef von Laudamotion, fand lobende Worte für die Kooperation mit Condor, die dazu beigetragen habe, "in kurzer Zeit Laudamotion operationell aufzubauen". Mit Condor hatte sich die Fluglinie zusammengetan, um schneller ein Gegengewicht zur Dominanz der Lufthansa-Gruppe in Mitteleuropa bilden zu können.

Wie Laudamotion mitteilte, arbeite die Airline derzeit weiter am Flugplan und werde in den kommenden Tagen und Wochen weitere Ziel in Griechenland und Spanien vorstellen. Die Flüge können unter www.laudamotion.com und www.ryanair.com gebucht werden.

Weiter heißt es, dass Gäste, die bei Condor Buchungen für Laudamotion-Flüge nach dem 1. Mai 2018 getätigt haben, in den nächsten Tagen direkt von Condor zum weiteren Vorgehen kontaktiert werden. Kunden, die ihren Flug im Rahmen einer Pauschalreise bei einem Veranstalter gebucht haben, werden demnach gebeten, sich an den jeweiligen Veranstalter zu wenden.

Ryanair hatte vor Kurzem vermeldet, 25 Prozent der Anteile von Laudamotion gekauft zu haben. Weitere 50 Prozent sollen in Kürze folgen, so dass die irische Airline mit dann 75 Prozent größter Anteilseigner an der von Niki Lauda nach der Pleite von Niki gegründeten Laudamotion wäre. /jk