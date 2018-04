Anziehen freiwillig: Swinger-Kreuzschiff 'Desire' kommt nach Mallorca

Die ´Desire´ geht im September 2019 in Palmas Hafen vor Anker.

Swinger auf Mallorca müssen sich noch etwas gedulden: Am 25. September 2019 wird das für den freien sexuellen Austausch an Bord bekannte Kreuzfahrtschiff "Disire Cruise Monte Carlo" im Hafen von Palma anlegen.

In Bezug auf die laxe Kleiderordnung an Bord lassen die Veranstalter keine Fragen offen: Anziehen ist "freiwillig" lautet der anzügliche Dresscode für die bis zu 343 Swinger-Paare, die zwischen 4.000 und 20.000 Euro für eine Woche Übernachtung an Bord der "Desire" bezahlen.

Die Route des Kreuzfahrtschiffs der Begierde führt vom Heimathafen Montecarlo über Portofino (Italien) Saint Tropez (Frankreich) nach Palma. Von Mallorca aus sticht das Schiff dann in Richtung Ibiza, Valencia und Barcelona in See.

Die Veranstalter werben explizit mit der sexuellen Freizügigkeit der Mitfahrer: "Erweitere deine Horizonte und erkunde deine Phantasien, während du und dein Partner / deine Partnerin die exotischsten Reiseziele des westlichen Mittelmeeres durchfahrt." Die Kreuzfahrt biete eine "Welt voller erotischer Freuden" innerhalb eines Ambientes "ohne Grenzen, in dem Kleidung freiwillig ist". /tg