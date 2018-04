Alkohol und Drogen am Steuer: So viele Fahrer werden auf Mallorca erwischt

Tausende von Autofahrern auf Mallorca sind angetrunken oder unter dem Einfluss von Drogen unterwegs. Das ergibt die Polizeistatistik des Jahres 2017. Von den 127.000 Alkoholkontrollen, die die Guardia Civil im vergangenen Jahr auf den Balearen durchführte, zeigten 5.400 erhöhten Blut- oder Atemalkohol an. Die Zahl umfasst sowohl die Tests bei Routinekontrollen, als auch die Proben bei Unfallfahrern, die grundsätzlich auf Alkohol getestet werden.

Fällt ein Alkoholtest negativ aus, obwohl der Fahrer auffälliges Fahrverhalten aufzeigt, testet die Guardia Civil zusätzlich auch auf den möglichen Konsum anderer Drogen. In den meisten Fällen ist der Verdacht der Polizisten begründet, wie die Statistiken beweisen: 62 Prozent der Drogentests verlaufen positiv. Die insgesamt 1.881 Tests führten zur Überführung von 1.173 Personen, die unter dem Einfluss von Rauschmitteln im Straßenverkehr auf den Inseln unterwegs waren.

Hintergrund: Auf Mallorca zugedröhnt am Steuer

Das Thema Alkohol und Drogen am Steuer war in der vergangenen Woche durch den tragischen Unfall bei Capdepera erneut in die Schlagzeilen geraten. Eine 28-jährige Porsche-Fahrerin war in eine Gruppe deutscher Radfahrer gefahren und tötete dabei einen der Radler, acht weitere wurden verletzt. Die Frau steht im Verdacht, unter dem Konsum von Drogen gefahren zu sein und war aus demselben Grund bereits im Jahr 2015 verurteilt worden. /tg