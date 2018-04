Easyjet stationiert zwei weitere Flieger auf dem Flughafen Mallorca

Die Airline Easyjet erhöht im Sommer 2018 die Anzahl der Flüge von Berlin Tegel nach Palma de Mallorca. Das hat der Spanien-Chef der Fluglinie, Javier Gándara, bei einer Pressekonferenz am Dienstag (17.4.) auf dem Flughafen bekannt gegeben.

Bei der Pressekonferenz wurde der Airbus A320 neo als Neuzugang der Easyjet-Flotte vorgestellt. Zeitweise soll die Maschine auch in Palma de Mallorca stationiert werden. Dauerhaft sollen zwei "alte" Airbus A320 ihre Heimat auf der Insel finden. Insgesamt hat die Fluggesellschaft somit fünf Flugzeuge auf Mallorca stationiert.

In diesem Jahr fliegt die britische Fluglinie von zwei deutschen Flughäfen nach Mallorca. Seit Mittwoch (11.4.) wurde Stuttgart in den Plan aufgenommen. Schon seit dem Winter fliegt die Fluggesellschaft ab Berlin Tegel. Zwei Mal die Woche startet die Fluggesellschaft in der deutschen Hauptstadt. Im Sommer sollen es bis zu sechs Flüge pro Woche werden.

"Im Vergleich zum Vorjahr soll die Zahl unserer Fluggäste um 27 Prozent wachsen. Wir rechnen mit mehr als 2 Millionen Passagieren weltweit", sagte Gándara.

Dabei wird es immer wahrscheinlicher, dass sich Mallorca-Touristen im Airbus A320 neo wiederfinden. Easyjet landete am Dienstag erstmals mit dem Flieger auf dem Flughafen Palma de Mallorca. Im Vergleich zum alten Airbus A320 ist die Neo-Variante leichter und hat einen treibstoffsparenden Motor. Die Easyjet-Flotte verfügt bislang über fünf A320 neo-Flieger. Bis zum Ende des Jahres soll ihre Zahl auf 30 wachsen, bis 2022 auf 130.

Die Anschaffung ist Teil des Planes, umweltschonender zu fliegen. 2017 betrug die Kohlenstoffdioxid-Emission nach Unternehmensangaben 78,62 Gramm pro Passagier und Kilometer. 79,98 Gramm waren es im Jahr zuvor. Das Unternehmen will 2022 die 72 Gramm-Marke unterbieten.