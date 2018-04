"Mein Schiff 6" liegt erstmals im Hafen von Palma de Mallorca

Ein knappes Jahr nach ihrer Taufe hat die "Mein Schiff 6" erstmals Halt in Palma de Mallorca gemacht. Das Kreuzfahrtschiff von Tui Cruises ging in der Nacht auf Mittwoch (18.4.) im Hafen vor Anker und soll laut Fahrplan bis abends um 22 Uhr vor der Küste von Mallorca verbleiben. Nächste Station ist Cádiz auf dem spanischen Festland.

In einem kleinen Feierakt erhielt Kapitän Simon Böttger von Vertretern der Hafenverwaltung die "metopa", eine Auszeichnung, die traditionell an die Besatzung von Schiffen bei ihrem erstmaligen Besuch im Hafen von Palma verliehen wird. Rechtzeitig für die Premiere der "Mein Schiff 6" war das neue Kreuzfahrtteminal Nummer sechs fertig geworden. Es sei bei den Gästen aus Deutschland gut angekommen, heißt es bei der Hafenverwaltung.

Auf der "Mein Schiff 6" reisen bei voller Besetzung rund 3.600 Personen, wobei rund ein Drittel von ihnen arbeitet, während bis zu 2.534 Passagiere die Reise an Bord genießen. Das Schiff wurde zusammen mit der "Mein Schiff 5" in Auftrag gegeben und 2017 vom neuen Standort der Meyer Werft in Turku fertiggestellt. Im Mai wurde sie der Reederei übergeben, die Taufe fand am 1. Juni 2017 vor der Elbphilharmonie statt. Taufpatin war dabei die lettische Organistin Iveta Apkalna. /tg