Sieben tödliche Radunfälle seit Jahresbeginn auf den Balearen

Seit Jahresbeginn hat die Notrufzentrale 112 insgesamt 253 Unfälle auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln registriert, bei denen Radfahrer verletzt worden sind. "Im Frühling steigt die Zahl solcher Zwischenfälle immer an, da viele Radsportler auf den Straßen unserer Inseln verkehren", heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (19.4.). Bereits sieben Tote waren in diesem Jahr zu verzeichnen - zuletzt der tragische Unfall bei Capdepera am 5. April.

Laut der 112-Statistik ereigneten sich 31 Vorfälle im Januar, 32 im Februar, 86 im März und 104 bis zum 18. April.

Jetzt hat die Notrufzentrale 112 einen Katalog mit Tipps herausgegeben, anhand derer die Verkehrsteilnehmer für größtmögliche Sicherheit sorgen können.

Tipps für Fahrradfahrer:



Benutzen Sie einen Helm, der ihrer Kopfgrö ß e entspricht und perfekt aufsitzt

e entspricht und perfekt aufsitzt Benutzen Sie Schutzkleidung (für Handgelenke, Ellebogen etc); sie vermindert die Verletzungen beim Sturz

Ihr Fahrrad muss vorne eine wei ß e oder gelbe Lampe sowie hinten eine Kontrolllampe aufweisen

e oder gelbe Lampe sowie hinten eine Kontrolllampe aufweisen Überprüfen Sie Ihr Rad regelmä ß ig auf perfekte Fahrtüchtigkeit (Bremsen, Reifendruck etc.)

ig auf perfekte Fahrtüchtigkeit (Bremsen, Reifendruck etc.) Fahren Sie immer auf dem Seitenstreifen oder auf speziellen Fahrradwegen. Falls nicht vorhanden, beachten Sie, dass Sie stets auf der rechten Seite der Fahrbahn und so weit wie möglich am rechten Rand verkehren müssen

Wenn Sie in Gruppen fahren, verkehren Sie in einer Reihe oder in Zweierreihen

Vermeiden Sie Schlangenlinien und Zickzack

Fahren Sie nicht hinter Lastwagen oder anderen Fahrzeugen her, die die Sicht versperren

Vermeiden Sie es, ganz alleine unterwegs zu sein

Bevorzugen Sie Stra ß en mit geringem Verkehrsaufkommen

en mit geringem Verkehrsaufkommen Verzichten Sie auf Kopfhörer oder andere Geräte, die Sie von den Verkehrsgeräuschen ablenken

Beachten Sie stets die Beschilderungen und zeigen Sie stets per Handzeichen an, wenn Sie abbiegen wollen



Tipps für Autofahrer: