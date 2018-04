Direktflüge zwischen Mallorca und den Kanaren ab 2. Mai

Die Airline Binter verbindet ab dem 2. Mai Mallorca und die Kanaren erstmals mit Direktflügen. Geplant seien vier Flüge pro Woche, hieß es auf einer Pressekonferenz am Freitag (20.4.), die die Airline gemeinsam mit Vertretern der Landesregierungen der Kanaren und der Balearen veranstaltete.

Bislang verbindet das Flugunternehmen vor allem die verschiedenen Kanaren-Inseln und fliegt von dort Städte in Afrika und in Portugal an. Mit der neuen, direkten Verbindung nach Mallorca werde man nicht nur die Reisemöglichkeiten von Residenten auf Mallorca verbessern, sondern auch die wirtschaftlichen Bande zwischen den beiden Archipelen stärken, erkärte Binter-Manager Jonay Lobo.

Der balearische Verkehrsminister Marc Pons verwies auf den Residenten-Rabatt, der für die Flüge gilt - eine staatliche Subvention, um die Nachteile der Insellage auszugleichen. Sein kanarischer Amtskollege Pablo Rodríguez unterstrich die Attraktivität der Kanaren als Reiseziel sowie auch als Hub für Reisen im Atlanktik-Raum.

Gerechnet wird damit, dass im kommenden Jahr mehr als 20.000 Passagiere von der neuen Direktverbindung Gebrauch machen.

Die Flüge mit Maschinen des Modells Bombardier CRJ 1000 starten montags und donnerstags von Gran Canaria um 11.30 Uhr, Ankunft um 15.20 Uhr in Palma. Zurück geht es um 16.20 Uhr, Ankunft 18.40 Uhr. Zwischen Teneriffa Norden und Palma verkehren die Flieger mittwochs und samstags. Start Teneriffa um 12.20 Uhr, Ankunft in Palma de Mallorca um 16.30 Uhr. Rückflug um 17.20 Uhr, Ankunft 19.50 Uhr. /ff