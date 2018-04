Doch kein Flughafenbus nach Cala Ratjada in dieser Saison

Ab Mai starten wieder die im vergangenen Frühjahr eingeführten Flughafenbusse, die Reisende bis in die Urlaubsorte auf Mallorca bringen. Anders als zuvor angekündig werde es in diesem Jahr keine Verbindung des öffentlichen Nahverkehrs vom Airport nach Cala Ratjada geben. Das hat eine Sprecherin gegenüber der Mallorca Zeitung erklärt. Man wolle mit der neuen Linie bis zum Sommer 2019 warten, wenn neue Transportlizenzen ausgeschrieben werden.

Weiter bestehen bleiben die bereits im vergangenen Sommer eingeführten Linien nach Cala Millor, Peguera, Can Picafort, Cala Millor und Cala d'Or. Mehr als 180.000 Menschen nutzten im vergangenen Jahr das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs, der nur in den Sommermonaten (Mai bis Oktober) verkehrt.

In diesem Jahr wolle man die Anzahl der Passagiere weiter steigern, so Verkehrsgeneraldirektor Jaume Mateu zu spanischen Medien. Geplant sei eine große Werbekampagne im Juni, die vor allem auch Residenten ansprechen und dazu motivieren soll, die gelb-roten Überlandbusse zu nutzen. Auch auf den Tourismusmessen wie der ITB in Berlin sei bereits kräftig die Werbetrommel gerührt worden. /somo

Hintergrund: Fahrpläne der Flughafen-Busse auf Mallorca (vorbehaltlich Änderungen)