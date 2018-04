Lufthansa bietet zu Pfingsten zusätzliche Mallorca-Flüge an

Während der Pfingstferien bietet die Fluglinie Lufthansa zusätzliche Flüge nach Mallorca ein. Ein Airbus A340-600 werde außerplanmäßig zwischen München und Palma de Mallorca fliegen, informierte die Airline am Freitag (20.4.) per Pressemitteilung.

Wörtlich heißt es in der Mitteilung: "In München ist es eine der verkehrsreichsten Wochen des Jahres: Pfingsten und die folgenden vierzehn Tage der bayerischen Ferien. Viele Fluggäste zieht es in dieser Zeit auf die spanische Ferieninsel Mallorca, eine der beliebtesten Inseln der deutschen Urlauber. Gerade zu Beginn und am Ende der Ferien ist die Nachfrage nach Flügen besonders hoch. Um dem gerecht zu werden, setzt Lufthansa an ausgewählten Tagen Langstreckenflugzeuge vom Typ A340-600 ein."

Die ab sofort buchbaren Sonderflüge werden an folgenden Tagen eingesetzt:



18. Mai 2018, LH1820, München 10:25 Uhr – Palma 12:30 Uhr

18. Mai 2018, LH1821, Palma 13:45 Uhr – München15:50 Uhr

19. Mai 2018, LH2660, München 15:50 Uhr – Palma 17:55 Uhr

19. Mai 2018, LH2661, Palma 19:10 Uhr – München 21:20 Uhr

20. Mai 2018, LH1820, München 15:40 Uhr – Palma 17:45 Uhr

20. Mai 2018, LH1821, Palma 19:00 Uhr – München 21:05 Uhr

1. Juni 2018, LH1820, München 10:00 Uhr – Palma 12:10 Uhr

1. Juni 2018, LH1821, Palma 13:20 Uhr – München15:25 Uhr

2. Juni 2018, LH2660, München 15:50 Uhr – Palma 17:55 Uhr

2. Juni 2018, LH2661, Palma 19:10 Uhr – München 21:20 Uhr

3. Juni 2018, LH1820, München 15:15 Uhr – Palma 17:20 Uhr

3. Juni 2018, LH1821, Palma 18:25 Uhr – München 20:30 Uhr

Hintergrund: Es wird eng am Himmel über der Insel