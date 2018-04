Taxifahrer in Palma de Mallorca sprechen sich für kurze Hosen aus

Die Taxifahrer in Palma de Mallorca werden ab diesem Sommer einheitliche Arbeitskleidung tragen. Darauf haben sich die verschiedenen Vereinigungen am Donnerstag (25.4.) geeinigt. Für die Taxifahrer bedeutet das vor allem, dass sie in den heißen Monaten kurze Hosen und kurzärmlige Hemden tragen dürfen - etwas, das bisher nicht gestattet war. Wer sich kurzärmlig kleiden will, muss die Uniform nutzen.

Wie die Uniform genau aussehen soll, wird Anfang Mai definitiv entschieden. Im Prinzip soll es sich um ein blaues Hemd oder Polo-Shirt handeln, auf dem das Wappen des Rathauses von Palma prangen soll. Auch die kurze Hose soll blau oder schwarz sein. Für die Wintermonate wird es eine Uniform geben, die allerdings freiwillig sein werde.



Eine Bermuda für alle Taxi-Fahrer in Palma

Außerdem wurde bei der Versammlung der Taxi-Verbände beschlossen, dass die Kunden ab 1. Juli 2019 in allen Taxis auch mit Kreditkarte bezahlen können. /jk