80 neue öffentliche Parkplätze in Port de Sóller

In Port de Sóller im Westen von Mallorca wird es ab dem Sommer 80 neue öffentliche Parkpätze geben. Wie das Rathaus jetzt mitteilte, habe man ein Gelände für die fünf Monate der touristischen Hauptsaison gemietet, um dort Abstellmöglichkeiten für Fahrzeuge zu bieten.

2.000 Euro zahle die Gemeinde pro Monat, um das Terrain, das direkt am Ortseingang an der Avenida Once de Mayo liegt, nutzen zu dürfen, so Bürgermeister Jaume Servera am Samstag (28.4.).

Freie Parkplätze sind in Port de Sóller im Sommer bisher Mangelware – seit dem Wegfall der Tunnel-Maut sind die Kapazitäten bereits im Frühjahr regelmäßig erschöpft. Erst vor wenigen Wochen hatte das Rathaus angekündigt, zusätzlich ein weiteres Gelände zu kaufen und ganzjährig als Parkplatz zur Verfügung zu stellen. /somo