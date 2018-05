Trotz mehrerer Streiks bislang kein Ausfall von Mallorca-Flügen

Am Flughafen Mallorca kann es zu Verspätungen kommen.

Am Flughafen Mallorca kann es zu Verspätungen kommen. Foto: Ramon

Mehrere unterschiedliche Streiks drohen in diesen Tagen den europäischen Flugverkehr durcheinander zu wirbeln. Bislang sind anscheinend keine Mallorca-Flüge gestrichen worden. Verzögerungen sind jedoch wahrscheinlich.



Streik der Piloten bei Fluglinie Vueling

Die Piloten der Fluggesellschaft Vueling legen am Donnerstag (3.5.) und Freitag (4.5.) teilweise ihre Arbeit nieder. Dadurch fallen Hunderte von Flügen aus, wie das Unternehmen auf der Website informiert. Die laufend aktualisierte Liste der gestrichenen Verbindungen für Donnerstag finden Sie hier, die für Freitag hier.

Mallorca-Flüge waren von dem Streik vorerst nicht direkt betroffen. Durch Probleme bei Anschluss-Flügen kann es jedoch zu Verspätungen kommen.



Streik bei der Fluglotsen in Frankreich und Italien

In dem für Mallorca-Flüge relevanten Luftraum über Südfrankreich legen am Wochenende (5./6.5.) die Fluglotsen ihre Arbeit nieder. Verbindungen zwischen Deutschland und Palma de Mallorca müssen daher teilweise umgelenkt werden, was den Flugverkehr verzögern wird.

Die italienischen Lotsen wollen am Dienstag (8.5.) streiken. Das betrifft den Flugverkehr nach Palma zwar weniger direkt, sorgt aber insgesamt für Turbulenzen bei den europäischen Verbindungen.



Streiks bei Air France

Dasselbe gilt für den Streik der Mitarbeiter der französischen Fluglinie Air France, der für Donnerstag (3.5.) und Freitag (4.5.) angekündigt ist. Air France fliegt die Insel Mallorca kaum an.