Piratentaxis: Videos von Zivil-Kontrolleuren am Flughafen verraten deren Identität

Der Streit mit Anbietern von Fahrten in Minibussen am Flughafen Palma de Mallorca geht in die nächste Runde. Den Minibusfahrern ist es verboten, Kunden am Flughafen anzuwerben. Nun sollen sie Zivilkontrolleure des balearischen Verkehrsministeriums gefilmt und die Identität in sozialen Netzwerk verbreitet haben. Die Landesregierung erwägt rechtliche Schritte.

Nach der Einführung der öffentlichen Flughafen-Busse hatten die Taxifahrerverbände auf Mallorca starken Druck auf die Behörden ausgeübt, zumindest den seit Jahren praktizierten unlauteren Wettbewerb am Flughafen einzudämmen. Die Balearen-Regierung verschärfte die Kontrollen und setzte verdeckte Inspekteure ein, deren Identität nun nicht mehr geheim ist. In den vergangenen Monaten war es sogar zu Handgreiflichkeiten zwischen Taxifahrern und Anbietern von Fahren in Minibussen gekommen. /tg