Residentenrabatt soll schon 2018 auf 75 Prozent steigen

Für Residenten auf Mallorca ist das eine gute Nachricht: Die Erweiterung des Inselrabatts auf 75 Prozent soll schon im Jahr 2018 Wirklichkeit werden. Wer auf einer der Balearen- oder Kanareninseln registriert ist, könnte dann noch preiswerter auf das spanische Festland reisen.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, machte die spanische Zentralregierung am Dienstag (15.5.) eine entsprechende Zusage nach einem Treffen mit der Regionalregierung auf den Kanaren. Die seit langem versprochene Maßnahme träte mit der Verabschiedung des Haushalts 2018 unverzüglich in Kraft. Diese Verabschiedung, für die die Minderheitsregierung in Madrid seit Monaten um Zustimmung anderer Parteien wirbt, könnte Ende Mai Wirklichkeit werden.

