Die ehemalige "Mein Schiff 1" besucht Mallorca erstmals als "Marella Explorer"

Mit einer Willkommens-Medaille ist am Dienstag (15.5.) das neue Kreuzfahrtschiff "Marella Explorer" im Hafen von Palma de Mallorca begrüßt worden. Hafen-Chef Joan Gual de Torrella überreichte Kapitän Peter Harris die Metopa genannte Ehrenplakette, die Kreuzfahrtschiffe bei ihrem ersten Besuch in Palma erhalten.

Dabei ist das 1996 von der Paperburger Meyer-Werft erbaute 254 Meter lange Schiff durchaus ein alter Bekannter. Denn unter dem Namen "Mein Schiff 1" lag es etliche Male im mallorquinischen Hafen, zuletzt vor wenigen Monaten am 11. April 2018. Danach übergab Tui Cruises an die Reederei Marella Cruises, die es in Cádiz für den neuen Einsatz vorbereiten ließ.

Mit neuem Namen und neuem Anstrich durchkreuzt die "Marella Explorer" nun das Mittelmeer. An Bord haben 1.832 Passagiere sowie eine Crew von 771 Mitarbeitern Platz. Ursprünglich verkehrte es unter dem Namen "Celebrity", später wurde der Name zu "Celebrity Galaxy" verändert. Nach der Übernahme durch Tui Cruises hieß sie zunächst "Mein Schiff" und kurz darauf "Mein Schiff 1".

Tui Cruises baute die Kreuzfahrt-Flotte innerhalb von Rekordzeit aus. Im vergangenen Monat besuchte erstmals die "Mein Schiff 6" den Hafen von Mallorca. /tg