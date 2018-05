Flughafen Mallorca führt Fast Lane für Gepäckwagen ein

Nicht nur für Passagiere gibt es eine Fastlane am Flughafen von Mallorca, sondern jetzt auch für das Gepäck: Die Flughafenverwaltung Aena hat am Montag (21.5.) eine sogenannte Trolley Fast Lane in Betrieb genommen, die den Transport der aufgegebenen Koffer zwischen dem Terminal und den Flugzeugen beschleunigen soll.

Die neuen Fast Lanes seien in den Bereichen der Terminals A und D in Betrieb, heißt es in einer Pressemitteilung. Gedacht seien sie vor allem für solche Tage während der Hochsaison, an denen zahlreiche Fahrzeuge zur Abfertigung der Flugzeuge unterwegs seien und sich die Fahrtzeiten der Gepäckwagen deswegen verlängerten. An Spitzentagen würden rund 70.000 Gepäckstücke pro Tag auf dem Terminalgebäude transportiert.

Ziel sei es, die Zeit für den Gepäcktransport und so die Wartezeit der Passagiere zu verkürzen, heißt es bei Aena. Vor allem in der Hochsaison lässt der Koffer nach der Ankunft am Flughafen bislang längere Zeit auf sich warten. /ff