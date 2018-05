Stadtbus an die Playa de Palma fährt im Sommer auch nachts

An die Playa de Palma Tag und Nacht: Die Verkehrsbetriebe von Palma de Mallorca (EMT) erweitern während der Hauptsaison die Fahrzeiten der Buslinie Nummer 15, die zwischen der Innenstadt und der Playa de Palma verkehrt. Freitags, samstags und sonntags ist der Bus während der ganzen Nacht unterwegs.

Die neuen Fahrzeiten gelten ab 1. Juni. Nach der regulären Betriebszeit bis 23 Uhr verkehrt der Bus bis 1.40 Uhr im 20-Minuten Takt, anschließend im 30-Minuten-Takt. Zwischen 3.15 Uhr und 5.15 Uhr fährt immerhin stündlich ein Bus.

Der Nachtbus sei sowohl für junge Leute gedacht, die ausgehen, als auch für Angestellte in der Tourismuszone, heißt es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (31.5.). Bereits Ende vergangenen Jahres waren mehrere Nachtbuslinien eingeführt worden. Alle Linien steuern die Plaça d'Espanya an, wo dann umgestiegen werden kann. Die Tarife sind die gleichen wie am Tag. /ff

