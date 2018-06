Palma kümmert sich endlich um die Schlaglöcher

Die Stadt Palma de Mallorca will etwas gegen den schlechten Zustand vieler Straßen unternehmen. 3,6 Millionen Euro will sie in den kommenden beiden Jahren in die Erneuerung oder Reparatur des Straßenbelags der Balearen-Hauptstadt investieren. Zusätzliche zwei Millionen Euro fließen spezifisch in die Wartung der Wege in den Stadtvierteln Centre und Ponent.

Insbesondere Rad- und Motorradfahrer hatten sich in den vergangenen Monaten über den Zustand der Straßen geärgert. Schlaglöcher, tiefe Risse oder gewellter Straßenbelag gefährden ihre Sicherheit am stärksten im Straßenverkehr. /tg