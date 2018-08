Der Sommer auf Mallorca macht, was er will

Regen, Sonne, Gewitter: Das Wetter auf Mallorca kann sich auch in den kommenden Tagen nicht so ganz entscheiden. Eine Unwetterwarnung des spanischen Wetterdienstes Aemet gab es aber bis Mittwoch nicht.

Der Donnerstag (16.8.) startet bewölkt. Vor allem im Inselinneren kann es am Nachmittag regnerisch werden. Es weht nur ein schwacher Wind.

Nach Strandtag klingt das eher nicht: In einigen Orten wie Portocolom und Lluc knacken die Temperaturen am Donnerstag mal nicht die 30-Grad-Marke. Das Meerwasser ist 28 Grad an der Playa de Palma und 30 Grad in Alcúdia warm.

Am Freitag (17.8.) herrscht in weiten Teilen der Insel eine hohe Regenwahrscheinlichkeit. Vor allem am Nachmittag kann etwa in Alcúdia, Manacor oder Sa Pobla eine große Menge Wasser vom Himmel kommen. In Santanyí mischt sich dazu laut Prognose ein Gewitter.

Die Temperaturen am Freitag (17.8.) ähneln denen vom Vortag. Immerhin wird die 30-Grad-Marke überall überschritten. /sw