Strandbesucher "erfinden" täglich neue Parkplätze am Es Trenc

Die Blechlawine der Strandbesucher von Es Trenc und Ses Covetes im Süden von Mallorca sucht sich immer neue Parkplätze. Dabei schrecken die sonnenhungrigen Urlauber auch nicht davor zurück, ihr Auto illegal auf Privatgrundstücken zu parken, wie Fotos von Anwohnern zeigen.



Seit das Gebiet um den beliebten Sandstrand in der Gemeinde Campos zum Naturschutzgebiet deklariert wurde, gibt es eine limitierte Zahl an Parkplätzen. Diese sind in diesem Sommer in der Regel bereits gegen 10 Uhr voll besetzt. Alternativ gibt es zwar einen Pendelbus-Verkehr, der die Ortschaften Sa Ràpita und Ses Covetes miteinander verbindet und Anschluss an Busse aus Palma hat. Doch dieser ist vielen Urlaubern und Inselbewohnern noch nicht vertraut oder zu unbequem.



Aufgrund der chaotischen Zustände fordern Anwohner eine Krisensitzung zwischen den verschiedenen beteiligten Behörden: der Kommune Campos, dem Inselrat und der balearischen Landesregierung. Auch der Zwist zwischen dem konservativ regierten Rathaus in Campos und der linken Regierung in Palma de Mallorca stand bislang praktischen Lösungen im Weg.



In einem Tweet schreibt eine Anwohnerin: "Die Touristen erfinden neue Parkplätze."





Els turistes s'han "inventat" el parking que la @CMAAPIB no ha fet al parc natural des Trenc. El col.lapse de #SesCovetes és evident cada dia a partir de les 10AM. On és la gestió d'aquest desgavell per part del @goib ? pic.twitter.com/Hqb0uiy6aH „ Lourdes Rado (@lourdesrado) 16. August 2018

Zumindest das Müllproblem will die Landesregierung derweil lindern. Brigaden der Naturbehörde Ibanat sollen bei der täglichen Säuberung der Strände in Campos helfen. Seit viele Mülleimer entfernt wurden, sind die Strandbesucher aufgefordert, ihren Abfall nach dem Tag am Wasser wieder mit nach Hause zu nehmen. Dieses Konzept war bislang nicht aufgegangen, wie Müllberge vor den wenigen aufgestellten Abfalleimern beweisen. /tg