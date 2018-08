Andratx will Parkplatz-Problematik endlich lösen

Das Rathaus von Andratx im Südwesten von Mallorca will offensiv gegen die Parkplatznot im Küstenort Port d'Andratx ankämpfen. Man sei in Verhandlungen mit mehreren Grundstückbesitzern, um endlich einen Raum zu schaffen, an dem Besucher und Anwohner ihre Fahrzeuge abstellen können, so Bürgermeisterin Katia Rouarch. Denn aktuell gibt es im gesamten Ortskern kein einziges Parkhaus, und die Parkmöglichkeiten sind mehr als rar.

Besonders große Hoffnung setzt die Stadtverwaltung in ein Grundstück an der Calle Isaac Peral. Schon seit Jahren hatte das Rathaus versucht, den Eigentümer zum Verkauf zu überreden. Mittlerweile gehört die Parzelle einer Fond-Gesellschaft und man habe die Verhandlungen nun wieder aufgenommen, so Rouarch. Das Grundstück eigne sich perfekt, um darauf ein mehrstöckiges Parkhaus zu errichten. Hier könnten rund 280 Stellplätze entstehen.

"Wir sind uns im Rathaus der Problematik der fehlenden Parkplätze bewusst und unser größtes Ziel ist es, endlich eine Lösung zu finden", so Rouarch weiter. "Obwohl es nicht einfach ist, können wir sicher sein, dass wir bald positive Ergebnisse vorzeigen können." /somo