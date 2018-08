Polizei schreitet bei neuer Protestaktion gegen Massentourismus ein

Die Ortspolizei Llucmajor ist am Mittwochnachmittag (22.8.) bei einer Protestaktion der radikalen Jugendorganisation Arran am Strand im Ortsteil Arenal eingeschritten. Etwa 30 Jugendliche hielten Plakate mit der Aufschrift "Aquest model turístic ens ofega. Tourism kills Mallorca" (katalanisch für "dieses Tourismus-Modell erstickt uns" und englisch für "Tourismus tötet Mallorca"). Die Polizei nahm die Personalien von zwei Beteiligten fest. Die anderen machten sich vorher aus dem Staub.



Bei Arran handelt es sich um eine kleine radikale Gruppe, die für die Unabhängigkeit Kataloniens und gegen den Massentourismus an der spanischen Küste demonstriert. Auf Mallorca gab es bereits mehrere Aktionen in den vergangenen Monaten und Jahren.



Die Stadt Palma de Mallorca verurteilte die Protestaktion. "Jegliche Debatte oder Reflexion kann man anbringen, ohne die öffentliche Ordnung zu stören", hieß es in einer Pressemitteilung vom Donnerstag (23.8.)