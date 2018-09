Mallorca kann sich wohl auf ganzjährige Sommerzeit freuen

Das wird die Bewohner auf Mallorca besonders freuen: Das Umstellen der Uhren im Frühjahr und Herbst dürfte bald europaweit ein Ende haben. Die EU-Kommission will nach Angaben von Präsident Jean-Claude Juncker beschließen, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen, es solle die Sommerzeit ganzjährig gelten. "Die Menschen wollen das, wir machen das" sagte Juncker am Freitag (31.8.) im ZDF, nachdem sich bei einer EU-weiten Online-Umfrage die überwältigende Mehrheit der 4,6 Millionen Teilnehmer dafür ausgesprochen, die Zeitumstellung aufzugeben.

Wörtlich sagte er: "Wir haben eine Umfrage gemacht. Millionen haben geantwortet. Und haben sich dafür ausgesprochen, dass es so sein soll, dass die Sommerzeit dann in Zukunft für alle Zeit gilt. Und so wird das auch kommen." Der Beschluss der Kommission könnte laut Juncker noch am Freitag (31.8.) fallen. Wenn dann die Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorlegt, müssten EU-Parlament und EU-Staaten noch zustimmen.

Auch auf Mallorca hat die Zeitumstellung nicht viele Freunde. Bereits 2016 hatte sich das Balearen-Parlament für die Beibehaltung der Sommerzeit während des ganzen Jahres ausgesprochen, nachdem die Fraktion der linksökologischen Partei Més von Menorca einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung vorgelegt hatte. Die Zentralregierung in Madrid solle sich doch bitte dafür einsetzen, in der östlichsten Region Spaniens die Zeit-Umstellung im Herbst auszusetzen. Die Menorquiner hatten den Vorschlag damit begründet, zu einer "logischen, rationalen und natürlicheren" Uhrzeit zu wechseln. Die dunklen Nachmittage in Folge der Winterzeit treffen die Balearen als östlichste Region am stärksten.

Auf dem spanischen Festland und den Balearen gilt wie in Deutschland die Mitteleuropäische Zeit, die im Sommerhalbjahr um eine Stunde vorgestellt wird. Auf den sehr viel weiter westlich gelegenen spanischen Kanaren gilt wie in Großbritannien oder Portugal die Westeuropäische Zeit. /ff