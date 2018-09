Mit Sonne-Wolken-Mix und Strand-Temperaturen in die neue Woche

Port de Pollença am Sonntagnachmittag.

Port de Pollença am Sonntagnachmittag. Foto: MZ-Livecam

Nach dem furiosen Start in den Herbst mit Temperaturen bis zu 31 Grad am Sonntag (23.9.) auf Mallorca beginnt die neue Woche zum Teil durchwachsen. Nach morgendlichem Nebel, der sich ortsweise bilden kann, nimmt die Bewölkung laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet am Montag zum Mittag hin zu, hier und dort kann es leicht regnen.

Die Höchsttemperaturen bleiben leicht unter der 30-Grad-Marke, in der Tramuntana werden maximal 25 Grad erreicht. In der Nacht bleibt es mild mit Tiefstwerten von knapp 20 Grad, fünf Grad weniger in der Tramuntana.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Ähnlich geht es am Dienstag weiter, Sonne und Wolken wechseln sich ab. Ortsweise kann leichter Regen fallen. Tagsüber gehen die Spitzenwerte leicht zurück, der Wind frischt mitunter auf.

Am Mittwoch sowie auch am Donnerstag muss vor allem im Süden mit Regen gerechnet werden. Es liegen keine Warnstufen von Aemet vor. /ff