Obdachloser verschanzt sich mit Messer in besetztem Haus

Nach einem Streit in einem von Obdachlosen besetzten Haus in Palma de Mallorca hat die Polizei am Montag (24.9.) einen mit einem Messer und einem Knüppel bewaffneten Mann festgenommen. Der 25-Jährige war anscheinend von einem Mitbewohner wegen einer mutmaßlichen Messerattacke angezeigt worden und verschanzte sich bei Ankunft der Polizei zunächst auf dem Dach und dann in einem Nachbarhaus. Rund 15 Polizisten waren im Einsatz, um das Haus zu umstellen und den Verdächtigen schließlich abzuführen.

Der Vorfall trug sich im Carrer Pedro Alcántara Peña, einer Stichstraße zwischen den Avenidas und der Plaça de les Columnes zu. Die Wohnungen in dem baufälligen Haus werden schon länger von Obdachlosen bewohnt. Gegen 8 Uhr morgens rief einer der Bewohner die Polizei. Ein Mitbewohner hätte ihn geschlagen und mit dem Messer bedroht.

Beim Eintreffen der Polizei verschanzte sich der Beschuldigte im Haus und flüchtete auf das vom Einsturz bedrohte Dach. Ein Leiterwagen der Feuerwehr wurde gerufen. Nach etwa einer Stunde gelang es den Beamten den Mann dazu zu bewegen, sein Messer wegzuwerfen und sich zu stellen. Der Mann ist polizeibekannt und wurde anscheinend schon öfter wegen Gewalttaten festgenommen. /tg