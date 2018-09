Megastau nach Sperrung der Manacor-Schnellstraße

Nachdem es aufgrund von Bauarbeiten zu Sperrungen auf der Manacor-Schnellstraße (Ma-15) gekommen ist, haben sich am Dienstag (25.9.), dem ersten Tag der Sperungen, lange Staus gebildet. Betroffen war vor allem der Kreisverkehr am Krankenhaus Son Llàtzer. Autofahrer berichten in sozialen Medien von Wartezeiten bis zu 50 Minuten, als sie den Parkplatz des Krankenhauses verlassen wollten.

Betroffen sind quasi alle Zugangsstraßen nach Palma, die gesamte Umgebung Son Ferriol und die Autobahn von Flughafen bis Richtung Gènova. Es wird dazu geraten, die Autobahn in Richtung Llucmajor zu nehmen, hinter dem Flughafen die Ma-5013 Richtung Manacor zu nehmen, um hinter Sant Jordi auf die Ma-15 zu gelangen.

Vier Monate sollen die Sperrungen dauern. Beim Inselrat schob man die Schuld an dem Verkehrschaos auf drei Unfälle, die sich im Laufe des Nachmittags auf der Ringautobahn ereigneten und dort weitgehend ebenfalls den Verkehr zusammenbrechen ließen. Allerdings ereignen sich üblicherweise im zähflüssigen Berufsverkehr rund um Palma jeden Tag mehrere Auffahrunfälle.

Die Bauarbeiten am Kreuzungspunkt der Schnellstraße nach Manacor mit dem zukünftigen zweiten Ring dauerten mehrere Monate, weil sie äußerst komplex seien, heißt es vom Inselrat. So werde auf drei Ebenen gearbeitet, weil die Schnellstraße nach Manacor in Zukunft auf einer Brücke oberhalb des zweiten Rings verlaufen soll. Außerdem wird ein großer Kreisverkehr an dieser Stelle angelegt. /lk/jk