Polizei auf Mallorca jagt zu Weihnachten Verkehrssünder mit Laserpistole

Die Polizei auf Mallorca verfügt ab sofort über zwei Laserpistolen zur Messung der Geschwindigkeit. Damit wollen die Beamten Raser schnappen. Auch die Alkoholkontrollen werden verschärft.

Man habe keine Toleranz mit betrunkenen Fahrern oder Rasern, sagte Josep Palouzié, Chef der Policía Local von Palma de Mallorca, am Montag (17.12.). Über Weihnachten und Silvester soll es Kontrollen rund um die Uhr geben.

Die Polizei will auch ihre Präsenz in Einkaufsmeilen erhöhen, um Taschendiebstahl vorzubeugen. Zudem soll rund um die Feiertage an 10 bis 15 Knotenpunkten der Verkehr geregelt werden, damit es beim Kauf der Weihnachtsgeschenke nicht zum Stau kommt. /rp