Ein betrunkener Fahrer hat am Sonntagmorgen (23.12.) in Palma de Mallorca elf geparkte Wagen mit seinem Auto gerammt. Der Vorfall ereignete sich gegen fünf Uhr morgens im Carrer Màlaga im Stadtteil Can Capes. Die Fahrt endete, als das Auto umkippte. Niemand wurde verletzt, es entstanden erhebliche Sachschäden.

Eine Alkoholprobe erhab einen Anteil von 35 mg pro Liter, was nicht als Straftat gewertet wird, sodass der Fahrer nicht festgenommen wurde. /pss