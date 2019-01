Schnäppchenjäger in den Startlöchern: "rebajas' im Anmarsch

Schlussverkauf heißt auf Mallorca 'rebajas' (oder 'rebaixes' auf Katalanisch). Schon vor dem eigentlichen Startschuss am Tag nach dem Dreikönigstag, also am Montag (7.1.) zieren viele Sonderangebots-Schilder die Schaufenster in Palma de Mallorca.

Da die Spanier mit den Weihnachtsgeschenken meist bis zum Einzug der Heiligen Drei Könige (am Vorabend zum Dreikönigstag) warten, werden viele Produkte unmittelbar danach herabgesetzt. Die Geschäfte locken mit Preisnachlässen von teilweise über 50 Prozent.

Um das erste Schlussverkaufswochenende zu verlängern, sind am Sonntag (13.1.) die Geschäfte offen. Finden Sie hier die Liste der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage des Jahres 2019 auf Mallorca. /tg