Wal auf Mallorca angeschwemmt: Obduktion direkt am Strand

Der Wind, der über die Promenade von Cala Millor auf Mallorca fegt, ist frisch an diesem Montagmorgen (28.1.). Obwohl es erst 8.30 Uhr ist, haben sich bereits mehrere Schaulustige hinter den Absperrbändern versammelt, die in der Brise flattern. Hin und wieder weht ein fauliger Geruch herüber, es stinkt nach totem Meerestier. Der Geruch stammt von dem rund 15 Meter langen Finnwal-Weibchen, das seit mehr als 24 Stunden tot am Badestrand liegt.

Die Minuten verstreichen, und immer mehr Beamte der Ortspolizei, der Guardia Civil und der balearischen Umweltschutzbehörde parken mit ihren Fahrzeugen am Strandaufgang. "Gestern haben wir es nicht geschafft, das Tier abzutransportieren, unsere Maschinen waren nicht darauf ausgelegt, das Exemplar wiegt sechs Tonnen, berichtet ein Beamter der MZ, der nicht namentlich genannt werden will. "Heute kommen andere Maschinen zum Einsatz, es muss einfach klappen, der Wal muss hier weg."

Zunächst jedoch soll festgestellt werden, was mit dem riesigen Meeressäuger passiert ist. "Ich glaube nicht, dass er gestorben ist, weil er Plastik gefressen hat", mutmaßt Antoni Grau, Meeresschutzgeneraldirektor der Balearen-Regierung am Vormittag, und widerspricht damit einer ersten Hypothese. "Am wahrscheinlichsten ist, dass der Wal mit einer Schiffsschraube zusammengestoßen ist. Er kam sehr geschwächt hier am Strand an, mit vielen Schnitten in der Schwanzflosse und blutend."

Experten vom Palma Aquarium haben derzeit ein gelbes Rettungszelt auf dem Sand neben dem toten Tier aufgebaut und machen sich bereits an erste Obduktionen. "Das kann noch ein paar Stunden dauern", gibt ein Ortspolizist Auskunft. Erst dann könne die Todesursache eindeutig geklärt und der Leichnam entsorgt werden.