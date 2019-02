Mallorca lockt mit 18 Grad und Sonnenschein

Blauer Himmel, Sonnenschein, frühlingshafte Temperaturen - Mallorca zeigt sich wettertechnisch früh im Jahr in Topform. Am schönen Wetter soll sich die kommenden Tage auch nichts ändern.

Die Nächte sind einer der wenigen Hinweise darauf, dass noch Winter herrscht. Auf 1 Grad kühlt es in der Nacht auf Donnerstag (7.2.) in Palma de Mallorca ab. Milder bleibt es in Felanitx bei 6 Grad.

Dafür wird es tagsüber umso wärmer. Mit 19 Grad soll es in Sa Pobla am angenehmsten werden. Felanitx und Palma de Mallorca liegen nur ein Grad darunter.

Nach etwas Nebel am Morgen gibt es am Donnerstag einen weitgehend unbewölkten Himmel. Der Wind weht schwach aus südwestlicher Richtung, dreht am Abend aber um 180 Grad. Die Temperaturen in der Nacht fallen milder aus, die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad.

Am Freitag bleibt es unverändert. Die Temperaturen gleichen denen vom Vortag. Die Sonne strahlt weiter kräftig. Liebe Leser, lassen Sie Ihren Frühlingsgefühlen freien Lauf!