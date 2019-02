Am 3. März startet der Karnevalsumzug auf Mallorca

Am 3. März wird Mallorca jeck, ab 17 Uhr startet der alljährliche Karnevalsumzug in Palma de Mallorca. Das Rathaus hat jetzt den Verlauf der Route bekannt gegeben. Los geht es am Paseo Mallorca, der Weg führt über Jaume III zum Joan Carles I-Platz, der Unió-Straße, Riera-Straße und weiter zur La Rambla.

Es werden verschiedene Tanzgruppen erwartet, wie auch in Deutschland werden Vereine Wagen schmücken. Für die originellsten Ideen werden Preise vergeben, insgesamt stehen dafür 2.600 Euro zur Verfügung, die auf verschiedene Untergruppen wie die mitreißendste Gruppe oder der künstlerischen Gestaltung der Kostüme oder Wagen vergeben.

Anmelden kann man sich ab Donnerstag (22.2.) beim Participació Ciutadana, Platz Santa Eulàlia, 9, 3r Etage zwischen 9 und 14 Uhr.

