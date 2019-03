Inselrat von Mallorca autorisiert Sanierungsarbeiten am Hotel Don Pedro

Sanierungsarbeiten am Hotel.

Sanierungsarbeiten am Hotel. Foto: Gob

Die Bauarbeiten am Hotel Don Pedro in Cala Sant Vicenç im Norden von Mallorca können fortgesetzt werden. Die Mängel im Antrag zur Sanierung des Hotels seien behoben worden, teilte der Inselrat am Dienstag (12.3.) mit. Die Institution hatte vor einigen Wochen den Stopp der Arbeiten veranlasst.

Gefehlt habe ein Nachweis der Gemeinde über die Legalität des Gebäudes. Aus Sicht des Inselrats lägen alle nötigen Unterlagen vor. Das gelte aber nicht für das Nachbarhotel Vistamar, hier müssten noch Nachweise vorgelegt werden, um die Sanierungsarbeiten fortzusetzen.

Die Umweltschutzgruppe Gob hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Legalität des Hotels in Zweifel gezogen, dabei aber auf Vorgaben der Küstenbehörde verwiesen. Der Gob zeigte sich "überrascht" über die Antwort des Inselrats, das Hotel sei "illegal" und müsse abgerissen werden. /ff