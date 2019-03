Putzkräfte am Flughafen Mallorca über Ostern zum Streik aufgerufen

Über die Ostertage könnte es auf dem Flughafen von Mallorca schmutzig zugehen - zumindest, wenn die Gewerkschaften ihre Streikdrohung für das Reinigungspersonal wahrmachen. So sind die Angestellten im Zeitraum vom 17. bis 21. April zum Ausstand aufgerufen.

Ein Gewerkschaftssprecher kritisierte am Dienstag (20.3.), dass es Probleme mit eigentlich zugesagten Zuschlägen bei den Gehältern gebe. Zudem sei die Personaldecke zu dünn.

Die Angestellten sind in dem Zeitraum 24 Stunden am Tag zum Streik aufgerufen. In der Regel werden angedrohte Ausstände in Spanien kurz vor Beginn auf dem Verhandlungsweg abgewendet. /ff